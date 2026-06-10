Песок на память обернулся запретами: Сардиния ограничивает доступ к пляжам

Власти Сардинии ужесточили правила посещения знаменитых пляжей из-за туристов, которые слишком много мусорят и вывозят песок, сообщили в ассоциации туроператоров России.

Для туристов по-прежнему закрыт розовый пляж Spiaggia Rosa. За прогулку по нему нарушителям предстоит выплатить штраф в размере от 500 евро, а за попытку увезти песок — до 3500 евро.

Установлены строгие квоты на посещение пляжей Cala Coticcio и Cala Brigantina. Летом туда могут попасть только по 60 человек в день. Туристам необходимо будет предварительно забронировать место и оформить сопровождение лицензированного гида.

Бронирование понадобится и для посещения пляжей Cala Brandinchi и Lu Impostu с июня по сентябрь. Количество посетителей ограничено. На Cala Mariolu одновременно могут находиться не более 700 человек. Также придется заплатить 2-3 евро за экологический сбор.

Пляж Pelosa могут посещать только 1500 человек в день. Вход по билету стоит 3,5 евро.

Платный въезд и парковки введены на отдельных пляжах восточного побережья. Все эти меры являются частью борьбы Италии с овертуризмом, мусором и случаями вывоза песка.

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