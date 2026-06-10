Мать в Челябинске прятала тело 5-летней дочери в диване, но избежала тюрьмы

Районный суд Челябинска назначил приехавшей из Башкирии 1,5 года ограничения свободы. Ее признали виновной в причинении смерти дочери по неосторожности, сообщает Ufa1.ru .

Первоначально женщину обвинили в убийстве пятилетней дочери. От чего умерла малышка, на тот момент было непонятно.

На теле ребенка нашли следы, схожие с ножевыми ранениями, но к моменту, как труп нашли, прошло очень много времени и началось разложение. Это осложняло выводы специалистов.

В итоге экспертиза не подтвердила криминальный характер смерти ребенка. В суд данное дело отправили с более мягким обвинением — причинение смерти по неосторожности.

Ранее тело девочки в диване нашла уборщица, которая пришла в арендную квартиру в ноябре 2025 года после отъезда предыдущего жильца. По подозрению в убийстве задержали маму девочки.

Она рассказала, что дочь утонула в ванне 6 октября. Затем женщина перенесла тело на диван и спала рядом с ребенком. А когда труп начал разлагаться, то она завернула его в полиэтиленовые пакеты. Так она жила до 3 ноября, когда хозяйка квартиры сообщила, что больше не может продлевать аренду.

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