Оборвалась стропа: человек пострадал при падении на скалодроме в Москве

Человек пострадал в результате падения с высоты на скалодроме в спортивном комплексе ЦСКА в Москве.

«На скалодроме ЦСКА оборвалась стропа у автоматической страховки. Человек упал с топа, теперь в реанимации. Еще один страх в копилку», — написал очевидец по имени Олег в соцсети Threads*.

По его словам, администрация скалодрома ответила, что автоматические страховки были сняты, а сертификация в порядке. Повторная проверка была назначена на октябрь текущего года. При этом о пострадавшем никакой информации.

Олег добавил, что в настоящее время специалисты устанавливают причину произошедшего.

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