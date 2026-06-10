Оборвалась стропа: человек пострадал при падении на скалодроме в Москве
Человек пострадал в результате падения с высоты на скалодроме в спортивном комплексе ЦСКА в Москве.
«На скалодроме ЦСКА оборвалась стропа у автоматической страховки. Человек упал с топа, теперь в реанимации. Еще один страх в копилку», — написал очевидец по имени Олег в соцсети Threads*.
По его словам, администрация скалодрома ответила, что автоматические страховки были сняты, а сертификация в порядке. Повторная проверка была назначена на октябрь текущего года. При этом о пострадавшем никакой информации.
Олег добавил, что в настоящее время специалисты устанавливают причину произошедшего.
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