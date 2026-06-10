Как цифровые сервисы изменили жизнь жителей Балашихи

Оформить льготы, получить паспорт, подать документы на социальную поддержку или решить вопросы с недвижимостью сегодня можно значительно быстрее, чем несколько лет назад. Развитие цифровых сервисов и сети многофункциональных центров стало одним из результатов реализации Народной программы Единой России, сформированной по наказам жителей в 2021 году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Итоги выполнения программы по направлению «Государство и человек» представили 9 июня на федеральном форуме «Есть результат!». Участники обсудили развитие государственных сервисов, цифровизацию услуг, защиту персональных данных и дальнейшее сокращение цифрового неравенства между территориями.

Одним из регионов-лидеров по развитию системы государственных услуг стала Московская область. Сегодня жители Балашихи могут получить большинство государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» или полностью в электронном формате.

«На сегодняшний день МФЦ Балашихи — это 10 офисов и 107 окон предоставления государственных и муниципальных услуг. Во всех подразделениях оборудованы рабочие места для самостоятельного оформления услуг в электронном виде, а консультанты помогают жителям пользоваться цифровыми сервисами», — рассказала директор МФЦ Балашихи Наталья Дубовицкая.

Из более чем 400 государственных услуг большая часть уже доступна в электронном формате. Наиболее востребованными остаются оформление социальных карт, льгот, временных проездных билетов, а также меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Развитие цифровых сервисов позволило жителям экономить время и получать многие услуги без посещения государственных учреждений. Жительница Балашихи Катерина Орлова отмечает, что за последние годы оформление документов стало значительно удобнее.

«Сейчас многие вопросы можно решить в одном месте. Недавно получали ребенку паспорт — здесь же сделали фотографию, оплатили госпошлину и оформили необходимые документы. Раньше для этого приходилось посещать несколько организаций. Это действительно удобно и экономит время», — поделилась Катерина Орлова.

При этом специалисты МФЦ продолжают в индивидуальном порядке помогать жителям, которым требуется личное сопровождение при работе с электронными сервисами или предоставление оригиналов документов.

В Московской области также продолжается работа по устранению цифрового неравенства. В регионе развивают сеть смарт-центров для жителей, не имеющих доступа к компьютеру или интернету, а в удаленных населенных пунктах совместно с операторами связи устанавливают базовые станции мобильного интернета.

Сегодня Единая Россия формирует новую Народную программу. Уже собрано более 150 тысяч предложений жителей, которые охватывают различные сферы жизни — от социальной поддержки и здравоохранения до благоустройства и развития цифровых сервисов.

Оставить предложение можно на платформе естьрезультат.рф, по телефону горячей линии: 8‑800‑200‑89‑50, а также в общественной приемной партии по адресу: ул. Парковая, д. 7.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.