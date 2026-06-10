Пожар в микрорайоне Перловка локализован
Сегодня в Мытищах произошло возгорание в заброшенном неэксплуатируемом здании (бывший спорткомплекс) по адресу: улица 3‑я Крестьянская, д. 17А, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сообщение о задымлении поступило по номеру 112 в 11:35. Оно было незамедлительно передано экстренным оперативным службам.
Площадь возгорания составила 800 кв. м. На месте работают четыре единицы пожарной техники и один экскаватор. Экстренные службы присвоили пожару ранг № 1. Угрозы распространения огня нет. К 12:20 пожарным удалось локализовать возгорание.
По предварительным данным — пострадавших не было, эвакуация не проводилась.
В настоящий момент работы по тушению пожара продолжаются.