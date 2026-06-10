Все как у алкоголиков: чем грозит пристрастие к валокордину

Злоупотребление валокордином может привести к летальному исходу от угнетения сознания и психозам на фоне отмены препарата, рассказал РИАМО психиатр-нарколог Василий Шуров.

Специалист отметил, что речь идет о классической рецептуре, но в валокордине большая дозировка фенобарбитала и алкоголя. В состав входит 70-градусный спирт.

«Когда это становится предметом злоупотребления, человек может отравиться, умереть от угнетения сознания. Например, у старушек, плотно сидящих на валокордине, в больницах случаются психозы на фоне отмены, как у алкоголиков», — сказал Шуров.

Ранее нарколог прокомментировал дело о незаконном удержании мужчины в реабилитационном центре в Луховицах. Он заявил о проблеме «черных рехабов».

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