Нарколог Шуров заявил, что любой дом можно назвать рехабом

Нарколог Василий Шуров прокомментировал дело о незаконном удержании мужчины в реабилитационном центре в Луховицах. Он заявил о проблеме «черных рехабов», сообщает Общественная Служба Новостей .

9 июня стало известно, что пациент рехаба в Луховицах пожаловался на принудительное помещение и удержание в тяжелых условиях. Мужчина сбежал, оставив в центре ценные вещи, и обратился в полицию.

Шуров призвал дождаться итогов расследования, но отметил, что проблема нелегальных реабилитационных центров существует.

«У нас либо ты лицензируешь клинику, либо, если ты хочешь реабилитацией заниматься, то можешь лицензию не брать. И в принципе можно любой дом арендовать и назвать его рехабом», — пояснил Шуров.

Нарколог добавил, что такие центры популярны, а отличить добросовестную помощь от нарушений бывает сложно. По его словам, лечение алкогольной или наркотической зависимости требует жестких ограничений, к которым пациенты часто не готовы.

Ранее рехаб-центр Стаса Пьехи обвинили в издевательствах над пациентами. Также сообщалось о закрытии частного центра для подростков в Екатеринбурге из-за нарушений.

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