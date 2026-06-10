«Водяная оса» в пруду: кто обитает на дне и больно кусает?

Иногда во время купания человек неожиданно чувствует резкий укол в ногу и не понимает, что произошло. В редких случаях причиной может оказаться водный клоп-гладыш — хищное насекомое, которое защищается укусом, если его потревожить. Об этом РИАМО рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский

«Помимо медицинских пиявок, пожалуй, единственным беспозвоночным, который может укусить без каких-то серьезных последствий, но сделать это достаточно болезненно, является водный клоп-гладыш. Его часто в народе называют водяной осой как раз за болезненность укуса», — сказал Марьинский.

Он добавил, что это достаточно крупный клоп, чуть больше сантиметра в длину, с мощным хоботком, которым он может прокусить кожу человека. Но человек ему ничем не интересен. Кусает он только в качестве обороны.

«Единственное, поскольку сам он активный пловец, может случиться ситуация, что человек не то чтобы его как-то схватил и держит — вот в такой ситуации он укусит почти точно, — а, например, просто задел его в пруду ногой. Тогда он тоже может укусить. Про это стоит знать», — рассказал специалист.

Марьинский уточнил, что вероятность этого крайне мала, но тем не менее нужно понимать, что если вы купаетесь где-нибудь в Подмосковье, в пруду, и вдруг что-то ужалило вашу ногу, то с большой вероятностью это будет как раз клоп-гладыш.

«Никакой опасности его укус не несет, никакого серьезного яда он не вводит. И, повторюсь, это крайне маловероятная ситуация. Просто нужно знать, что такое гипотетически может быть», — резюмировал специалист.

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