Машина насмерть сбила 6-летнего ребенка на западе Москвы

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Во дворе на улице Староволынской в столице автомобиль насмерть сбил шестилетнего мальчика, сообщает «112» .

Приехавшие на вызов медики не смогли спасти пострадавшего — ребенок погиб от полученных травм.

Прокуратура города контролирует ход доследственной проверки по факту смерти мальчика.

Ранее двухлетний мальчик попал под колеса машины, которая мчалась по двору на северо-востоке Москвы. Спасти ребенка не удалось.

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