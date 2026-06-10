Машина насмерть сбила 6-летнего ребенка на западе Москвы
Во дворе на улице Староволынской в столице автомобиль насмерть сбил шестилетнего мальчика, сообщает «112».
Приехавшие на вызов медики не смогли спасти пострадавшего — ребенок погиб от полученных травм.
Прокуратура города контролирует ход доследственной проверки по факту смерти мальчика.
Ранее двухлетний мальчик попал под колеса машины, которая мчалась по двору на северо-востоке Москвы. Спасти ребенка не удалось.
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