Автомобиль несся по двору и сбил насмерть двухлетнего мальчика в Москве

Двухлетний мальчик попал под колеса машины, которая мчалась по двору на северо-востоке Москвы. Спасти ребенка не удалось, сообщает «МК: срочные новости» .

Малыш играл в догонялки с мамой на детской площадке на Гостиничной улице. В какой-то момент он побежал в сторону выхода. У площадки был забор, но отсутствовала калитка.

Ребенок выскочил на проезжую часть, где в этот момент ехал автомобиль Genezis. Машина сбила малыша. Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу, но спасти его не удалось.

Отмечается, что водитель легковушки превысил скорость — он буквально мчался по дворовому проезду. Не увидеть сбитого пешехода он не мог, однако не остановился и покинул место ДТП. Позднее водитель был задержан.

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