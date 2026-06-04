Жители Балашихи предложили благоустроить историческую территорию усадьбы Пехра-Яковлевское

Жители Балашихи предложили включить благоустройство усадьбы Пехра-Яковлевское в новую Народную программу. Инициатива прозвучала в ходе программной мастерской Единой России, которая прошла в университете имени В. И. Вернадского, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Александр Толмачев, студенты, преподаватели вуза и активные жители округа. Главной темой встречи стало формирование предложений в новую Народную программу, а также подведение итогов реализации действующей программы, с которой партия победила на выборах в 2021 году.

Одним из предложений стало благоустройство территории усадьбы Пехра-Яковлевское — одного из главных исторических символов Балашихи. Благоустройство усадьбы может стать не только важным шагом по сохранению исторического наследия Балашихи, но и новым этапом в создании комфортных общественных пространств для жителей округа.

«Такие встречи позволяют услышать предложения жителей напрямую. Сегодня молодые люди поднимали вопросы развития городской среды, сохранения исторических объектов и создания новых общественных пространств. Все инициативы будут внимательно рассмотрены и войдут в перечень предложений для новой Народной программы. Важно, чтобы жители видели: их идеи не остаются на бумаге, а становятся основой для конкретных решений и проектов», — отметил Александр Толмачев.

Сегодня в Балашихе продолжается масштабная работа по развитию общественных территорий. Одним из объектов, благоустраиваемых в рамках Народной программы, является Вишняковский лесопарк. Сейчас ведутся активные работы обустройства второй очереди.

Проект благоустройства усадьбы Пехра-Яковлевское находится на рассмотрении и может стать одним из направлений дальнейшего развития городской среды.

Программные мастерские проходят по всему Подмосковью и направлены на формирование Народной программы на ближайшие пять лет. В Балашихе уже собрано более восьми тысяч наказов — они станут основой для дальнейшей работы по развитию территорий, социальной сферы и городской инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.