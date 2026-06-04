Пьяный неадекват бил мальчика головой о металлические качели в Перми

Очевидцы стали свидетелями жестокого обращения с ребенком на детской площадке в Перми. Взрослый мужчина несколько раз ударил мальчика головой о металлические качели, сообщает «112» .

По словам очевидцев, пьяная пара вывела двоих детей на улицу. Один из малышей начал играть с палкой, что сильно не понравилось мужчине. Он схватил ребенка и несколько раз приложил его головой о железную часть качели.

Затем мальчик начал качать на качели камни. Мужчина опять вскипел и избил ребенка. При этом мать детей сидела рядом на лавке и не вмешивалась, пока пострадавший мальчик кричал и плакал. Она даже поддержала своего собутильника и заявила, что малышам достанется еще и дома.

Очевидцы пытались вмешаться и делали замечания, но у них ничего не вышло. Тогда они записали все на видео и отправили в полицию. Правоохранители проводят проверку.

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