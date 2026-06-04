Федеральный девелопер направит около 90 млрд рублей на развитие проектов в Ленинградской области

Федеральный застройщик DOGMA, возводящий в Подмосковье два жилых комплекса — «Публицист» в Пушкино и «ЭВО» в Реутове, заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Ленинградской области на Петербургском международном экономическом форуме. Общий объем инвестиций достигнет 85,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба девелопера.

Документ предполагает реализацию проектов, направленных на социально-экономическое развитие Всеволожского и Ломоносовского районов Ленобласти. Соглашение подписали губернатор региона Александр Дрозденко и президент компании DOGMA Денис Морозов.

Во Всеволожском районе DOGMA уже приступила к проекту «Догма Юкки». На участке площадью почти 43 га девелопер возведет современные дома переменной этажности (9–17 этажей) с общей продаваемой площадью 304 тыс. кв. м, а также образовательный комплекс с двумя детскими садами, школой со спортблоком и бассейном. Проектом также предусмотрено развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Инвестиции составят 36,7 млрд рублей.

Крупный проект комплексного развития территорий запланирован и в Ломоносовском районе. Здесь компания построит около 460 тыс. кв. м продаваемой площади — жилые кварталы, социальную, инженерную и дорожную инфраструктуру. Параллельно девелопер реализует промышленный кластер площадью 425 тыс. кв. м. Общий объем вложений — 48,9 млрд рублей.

«Ленинградская область сотрудничает с крупными федеральными игроками исключительно в логике комплексного развития. Когда на территории появляется проект такого масштаба, регион оценивает всю среду: школы, детсады, спорт, дороги, инженерию, общественные пространства. Уверены, что этот опыт даст хороший результат: новые кварталы станут полноценными территориями для жизни с понятной социальной базой и долгосрочным эффектом для районов», — заявил губернатор Александр Дрозденко.

«Региональная экспансия является частью стратегии развития DOGMA. Выход на рынок Ленинградской области — значимый этап для компании, открывающий возможности по реализации проектов в одном из крупнейших и перспективных регионов страны. Мы насыщаем свои жилые комплексы социальной инфраструктурой, внедряем современные решения в благоустройстве и применяем лучшие практики комплексного девелопмента, создавая востребованную и комфортную городскую среду. Уверен, что накопленный опыт и профессиональная экспертиза компании внесут вклад в развитие региона», — прокомментировал президент федеральной компании DOGMA Денис Морозов.