Москва готова пойти на компромиссы, оговоренные в Анкоридже, если Киев согласен

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине скоро придет к завершению в случае согласия Киева на компромиссы на базе договоренностей Анкориджа.

По словам российского лидера, Москва готова пойти на компромиссы, которые были оговорены в Анкоридже, но необходимым условием является согласие на них Киева.

Путин добавил, что Россия, безусловно, хочет договориться с Украиной мирными средствами.

Кроме того, он отметил, что у РФ есть патриотизм и воля народа, это главное условие достижения всех целей СВО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.