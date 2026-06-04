Das ist das Problem: Россия не может доверять ЕС как посреднику в конфликте

Россия не может доверять как посредникам людям, которые твердят о необходимости стратегического поражения РФ, заявил российский лидер Владимир Путин.

Путин предложил обсуждать кандидатуру переговорщика от Европы по линии МИД или спецслужб.

«Россия не навязывает кандидатуры переговорщиков от Европы, но это должны быть люди, которым можно доверять», — сказал президент.

Президент РФ также подчеркнул, что Россия не отказывалась от диалога с Европой, а экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер — не «друг Путина», а один из лучших государственных деятелей Германии.

По словам Путина, Россия приветствует все политические силы ФРГ, которые хотели бы восстанавливать и развивать отношения с Москвой.

«Шредер — человек, которому можно доверять», — отметил российский лидер.

Кроме того, Путин уточнил, что не РФ ранее отказалась от поставок энергоносителей в Европу, а, наоборот, ЕС сама отказалась их покупать в надежде, что наша страна рухнет.

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