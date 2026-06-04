Андрей Воробьев: в Подмосковье внедрили 67 проектов с ИИ по 8 направлениям

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что цифровая трансформация — это системная вдумчивая работа, которая помогает повышать эффективность в госуправлении и ключевых отраслях, высвобождать ресурсы, улучшать качество востребованных услуг и сервисов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«В рамках профильной комиссии Госсовета мы постоянно общаемся с региональными командами и признательны президенту, федеральному правительству за поддержку наших инициатив, внимательное отношение ко всему, что сопровождает цифровизацию и внедрение технологий ИИ. С 2023 года по поручению резидента мы собираем лучшие практики по искусственному интеллекту на платформе „Цифровой регион“. Сейчас там представлено 441 решение на основе технологии ИИ из 62 регионов. А также больше 320 цифровых решений из Подмосковья — там нет ИИ, но есть автоматизация, которая делает работу эффективнее», — сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что искусственный интеллект помогает в здравоохранении, образовании, соцблоке, госуправлении и других сферах — всего в Подмосковье внедрили 67 проектов с ИИ по 8 направлениям. В этом году добавят еще 16. Общий экономический эффект превысил 3,2 млрд рублей.

Благодаря полной автоматизации срок решения по ряду услуг (8) на региональном портале сократился с 7 дней до 1 минуты. В их числе оформление: выплаты многодетным семьям, на молочную кухню, а также социальной карты для проезда. К 2027 году планируется масштабировать проект еще на 68 услуг.

Стенд Подмосковья на ПМЭФ

Заместителю председателя правительства РФ – руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко представили подмосковный стенд на ПМЭФ-2026. Он смог оценить цифровые проекты, которые реализуются в области.

По словам Григоренко, в Подмосковье технологии ИИ уже прочно внедрены в повседневную жизнь.

«ИИ помогает врачам и пациентам, сокращает сроки предоставления социальных услуг, а также облегчает работу педагогов при проверке домашних заданий. Практические результаты показывают, что инновационные решения способны не только повышать эффективность процессов, но и улучшать качество жизни людей», — сказал он.

Цифровые проекты в Подмосковье

В образовании внедрили инновационный инструмент «Цифровой помощник учителя», который анализирует рукописные сочинения, диктанты, изложения. Благодаря ему проверить работу можно всего за 20 секунд - учителя могут тратить гораздо меньше сил на рутинную работу и уделять больше внимания общению и повышению качества образовательного процесса.

Инструмент работает так: педагог может прямо в школе загрузить фотографии нужных страниц в систему, а нейросеть проанализирует данные, укажет ошибки и выставит предварительную оценку.

Кроме этого, появилось мобильное приложение «Предшкола». В одном месте воспитатели и родители смогут найти всю необходимую информацию: расписание, посещаемость, меню, фотоотчеты и цифровое портфолио детей. Проект позволит автоматизировать комплектование детских садов и освободить воспитателей от ручного заполнения планов и табелей, на которое у них уходит до 176 часов в год. Его планируют запустить с 1 сентября.

ИИ активно применяется в сфере здравоохранения. В приложении «Добродел Здоровье» пациенты могут самостоятельно расшифровывать анализы с помощью сервиса, который автоматически интерпретирует результаты лабораторных исследований, а также дает рекомендации по выявленным отклонениям (не является медицинским заключением). Решение о лечении принимает врач. Услуга появилась в начале года, ею уже воспользовались более 60 тыс. человек.

С заявлениями по земельным вопросам теперь помогает «Навигатор строительства», который заменил длинные анкеты. Он также позволяет отслеживать прогресс оформления документов в реальном времени. Еще с помощью ИИ автоматизировали контроль за использованием земель. Мобильные комплексы с «умными камерами» позволили увеличить ежедневный охват проверок в 5 раз, а точность обнаружения нарушений выросла с 60% до 90%. Сервис интегрирован с Росреестром и делает автоматическую рассылку уведомлений владельцам.

В сфере ЖКХ планируется запустить единую систему онлайн-мониторинга водозаборных узлов для ресурсоснабжающих организаций. Это поможет контролировать проведение гидравлических испытаний, актуализировать схемы теплоснабжения и определять приоритетные участки для ремонта и модернизации.

В 2026 году планируется интегрировать в цифровой контур более 4 тыс. объектов. Это позволит на 20% быстрее реагировать на аварийные ситуации. Такая работа уже проведена по котельным и центральным тепловым пунктам региона (охват - более 3,5 тыс. котельных и ЦТП). Сейчас данные о температуре и давлении на объектах поступают каждые 15 минут.

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