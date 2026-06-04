Мирра Андреева победила украинку и вышла в финал Roland Garros
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Российская теннисистка Мирра Андреева разгромила соперницу из Украины и впервые в своей карьере стала финалисткой Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), сообщает «Mash на спорте».
В полуфинале турнира 19-летняя россиянка сразилась с украинкой Мартой Костюк. Андреева обыграла соперницу в двух партиях (6:1, 6:3), отдав той всего четыре гейма.
Российская теннисистка прервала череду побед украинки из 17 матчей. В этом году Костюк впервые проиграла на грунте.
Украинка сильно разволновалась уже в первом сете — она допустила 17 анфорсов. По словам экспертов, спортсменка совершила ошибки даже в самых простых ситуациях.
Таким образом, в Париже Андреева взяла реванш за недавний «Мастерс» (Mutua Madrid Open) в Мадриде, где проиграла Костюк.
Между тем финал Roland Garros может стать исключительно русским — Андреева может сыграть со своей подругой Дианой Шнайдер, если та победит в игре с Майей Хвалиньской из Польши.
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