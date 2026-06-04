Филлеры от матушки-природы: у россиянки раздуло губы после посещения пасеки

Поход на пасеку обернулся для жительницы Татарстана неожиданным увеличением губы после укуса пчелы.

По словам россиянки, она приехала на пасеку, чтобы купить мед. Там для нее провели экскурсию, в ходе которой пчела ужалила девушку прямо в верхнюю губу.

Спустя два часа губа девушки раздулась настолько сильно, что заняла почти пол-лица. Девушка показала результат укуса в соцсетях и пошутила, что теперь ей не надо идти к косметологу.

«Не надо к косметологу ходить, губы накачивать гиалуроновой кислотой. На глазах прямо растет. Это все матушка-природа делает бесплатно», — сказала девушка.

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