За 5 лет предприятия Балашихи получили более 255 млн рублей региональных субсидий и грантов

Народная программа, сформированная в 2021 году, реализована почти на 100%. Одним из ее ключевых направлений является развитие экономики, поддержка предпринимательства и создание благоприятных условий для работы предприятий. Важную роль в этом процессе играют льготы, субсидии и гранты, которые помогают бизнесу расширять производство, внедрять современные технологии и создавать новые рабочие места, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Одним из предприятий, успешно развивающихся благодаря мерам поддержки, является фармацевтическая компания «Ретиноиды».

«„Ретиноиды“ — уникальная российская компания, которая более 30 лет занимается разработкой и производством лекарственных препаратов. За это время здесь создано более 13 оригинальных лекарственных средств, многие из которых успешно используются для лечения кожных заболеваний», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Компания «Ретиноиды» провела модернизацию производства и запустила новые линии по выпуску фармацевтической продукции для лечения кожных заболеваний, что позволило снизить зависимость от импортных препаратов. В 2022 году предприятие инвестировало в расширение производства 150 миллионов рублей. Реализация проекта позволила создать около 30 новых рабочих мест.

«В настоящее время мы подаем заявку на участие в льготной программе по компенсации части затрат на приобретение технологического оборудования. Кроме того, компания участвует в ряде других программах поддержки. Это позволяет нам модернизировать производственные мощности и ускорять внедрение новых технологий, что в итоге повышает конкурентоспособность продукции и способствует созданию дополнительных рабочих мест», — рассказал директор компании «Ретиноиды» Константин Ноздрин.

Поддержка бизнеса остается одним из важных инструментов развития экономики округа. Получение грантов и субсидий позволяет предприятиям модернизировать производства, закупать оборудование, реализовывать проекты импортозамещения и создавать новые рабочие места. В результате только в 2025 году в Балашихе было создано более 10 тысяч новых рабочих мест.

Еще одним примером успешной реализации Народной программы в экономической сфере стала компания «Система Пак». Предприятие производит упаковочные материалы и ежегодно выпускает десятки тысяч километров стрейч-пленки. В 2022 году компания получила региональную субсидию на приобретение нового оборудования, а в 2023 году — поддержку из муниципального бюджета. Благодаря этим мерам предприятие увеличило объемы производства, создало новые рабочие места и более чем в два раза нарастило выручку.

Помимо финансовых мер поддержки, в Балашихе реализуются и другие инструменты стимулирования промышленного развития. Так, программа «Земля за 1 рубль» помогает предприятиям расширять производства в сфере импортозамещения. В прошлом году благодаря этой мере поддержки компания по производству сантехнических изделий «Тайм» открыла новый цех, а компания «ГалВент» построила административно-складское помещение.

Отдельное внимание уделяется развитию индустриальных парков. Сегодня на территории городского округа уже работают пять таких площадок, которые создают дополнительные возможности для размещения новых производств, привлечения инвестиций и создания рабочих мест.

В настоящее время партия «Единая Россия» формирует новую Народную программу. Подать свои предложения жители могут на официальном сайте естьрезультат.рф, по телефону горячей линии: 8-800-200-89-50, а также в местной общественной приемной партии по адресу: ул. Парковая, д. 7. Телефон для предварительной записи: 8 (985) 193-64-03. Уже более 8 тысяч наказов от жителей Балашихи вошли в новую Народную программу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.