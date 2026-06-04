Подмосковная фабрика Федоскина представила продукцию на ПМЭФ
Фото - © Федоскино
Федоскинская фабрика миниатюрной живописи представлена на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом фабрика Федоскино сообщила в своем Telegram-канале.
Фабрика представлена на главной деловой площадке страны с 3 по 6 июня 2026.
На ПМЭФ-2026 фабрика располагается сразу на нескольких стендах:
- Павильон «Душа России», стенд H31;
- «Территория российского дизайна», стенд H10;
- «Народные художественные промыслы», стенд С5;
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.
Фото - © Федоскино
Фото - © Федоскино
Фото - © Федоскино
Фото - © Федоскино
Фото - © Федоскино
Фото - © Федоскино
Фото - © Федоскино
Фото - © Федоскино
Фото - © Федоскино
Фото - © Федоскино