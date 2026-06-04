Подмосковная фабрика Федоскина представила продукцию на ПМЭФ

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Федоскинская фабрика миниатюрной живописи представлена на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом фабрика Федоскино сообщила в своем Telegram-канале .

Фабрика представлена на главной деловой площадке страны с 3 по 6 июня 2026.

На ПМЭФ-2026 фабрика располагается сразу на нескольких стендах:

Павильон «Душа России», стенд H31;

«Территория российского дизайна», стенд H10;

«Народные художественные промыслы», стенд С5;

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.