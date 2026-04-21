NASA готово помочь расследовать исчезновения связанных с изучением НЛО ученых

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готово помочь в расследовании гибели и исчезновений ученых, связанных с изучением неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает американский телеканал Fox News.

Ранее стало известно, что жителей Соединенных Штатов потрясла серия загадочных смертей и исчезновений ведущих ученых, которые причастны к исследованиям НЛО. С 2023 года минимум 8 ученых, занятых в космических и ядерных программах, погибли или пропали без вести при странных обстоятельствах.

В NASA опасаются, что исследователи стали «жертвами преследований за свою работу». Белый дом серьезно относится к расследованию и активно сотрудничает со всеми соответствующими федеральными агентствами и ФБР.

Позднее телеканал уточнил, что с 2022 года число пропавших американских ученых составило 11 человек.

