В США нарастает тревога вокруг серии загадочных смертей ученых, изучавших НЛО

Как минимум 8 ученых, занятых в космических и ядерных программах, погибли или пропали при странных обстоятельствах с 2023 года. Среди них — 59-летний Майкл Дэвид Хикс, который работал в Лаборатории реактивного движения NASA. Власти не стали разглашать причин его смерти. Известно, что ученый участвовал в проекте DART (Double Asteroid Redirection Test), который исследовал физические свойства астероидов и комет и возможность их отклонения в космосе.

В 2025 году без вести пропала 53-летняя Милисса Касиас из Национальной лаборатории Лос-Аламос. Она работала над проектом ядерного оружия. А совсем недавно, в феврале 2026 года, исчез 68-летний Уильям Маккасланд. Он мог иметь доступ к сверхсекретной информации, касающейся НЛО.

Пользователи Сети все чаще выражают свои опасения по поводу этой ситуации. Их реакция заставила Белый дом прокомментировать смерти и исчезновения ученых. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа заявила, что лично она не обсуждала эти инциденты с профильными ведомствами, но обещала связаться с ними и дать ответ.

По ее словам, такая ситуация заслуживает внимания и детального рассмотрения.

Ранее член Конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что Пентагон не обнародовал 46 видеозаписей с НЛО в установленный срок. Она считает, что военное ведомство скрывает информацию.

