18 апреля россияне смогут написать «Тотальный диктант»

18 апреля россияне напишут «Тотальный диктант». Это некоммерческий проект, воплощаемый в жизнь людьми, которые любят русский язык.

В «Тотальном диктанте» могут поучаствовать все желающие. В настоящее время организовывают по всей территории РФ и иных государствах, а первая акция прошла в 2004 году. Основная ее задача — популяризация грамотности.

Во время «Тотального диктанта» проверяют уровень знания языка. Ежегодно в качестве автора приглашают популярного писателя — драматурга, философа, публициста и представителей других специальностей.

«Тотальный диктант» организовывают в аудиториях, библиотеках, а также на предприятиях. Помимо этого, его можно написать в онлайн-формате. Текст диктанта читают сотрудники сфер культуры, учителя школ, преподаватели вузов и другие специалисты.

Работы проверяют вручную волонтеры-филологи, а также преподаватели, научные сотрудники, студенты. К ней могут привлекать и других людей, у которых нет филологического образования, но любящих русский язык.

