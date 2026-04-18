Минфин США продлил разрешение на продажу российской нефти

Минфин США объявил о возобновлении действия лицензии на продажу российской нефти, выведя ее из-под санкций до 16 мая, сообщает РИА Новости .

Разрешены сделки по «продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из Российской Федерации», которые были загружены на танкеры до 17 апреля.

Американский Минфин ранее выдал спецлицензию, позволяющую продавать и перевозить российскую нефть, но при условии, что она погружена на танкеры до 12 марта. Документ действовал до 11 апреля.

Ранее стало известно, что китайский государственный нефтяной гигант Sinopec закупил российскую нефть после временного разрешения Минфина США. Мера была направлена на стабилизацию мировых цен на энергоносители в период конфликта на Ближнем Востоке.

