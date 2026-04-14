Китайский нефтяной гигант закупил российскую нефть после разрешения США

Согласно данным источников, китайская компания закупила нефть из РФ, чтобы заменить ближневосточную после временной отмены санкций для смягчения дефицита мировых поставок.

Один из источников сообщил, что Sinopec закупила 8-10 партий нефти марки ESPO (ВСТО) через порт Козмино, в то время как другой источник указал на 10 партий. Каждая партия ESPO содержит 740 тыс. баррелей нефти.

Третий источник отметил, что Sinopec купила эти партии с премией в 8-10 долларов за баррель по сравнению с нефтью марки ICE Brent. До ближневосточного конфликта российская нефть продавалась со скидкой около 10 долларов за баррель.

С середины марта Минфин США разрешил импорт российской нефти и нефтепродуктов, предоставив 30-дневную отсрочку, которая истекла 11 апреля. Мера была направлена на стабилизацию мировых цен на энергоносители в период конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, после разрешения США вырос спрос на российскую нефть со стороны индийских нефтеперерабатывающих заводов. Морским путем были закуплены миллионы баррелей черного золота. Участники рынка надеются, что Белый дом продлит разрешение.

