Ефимов: в Пресненском районе Москвы отреставрируют историческое здание

В Москве одобрили проект реставрации и адаптации под современные нужды объекта культурного наследия «Арбатский частный дом», расположенного по адресу: Столовый переулок, д. 7, стр. 1. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Трехэтажный дом на углу Столового и Малого Ржевского переулков — один из ценных памятников Пресненского района Москвы, переживших и пожар 1812 года и многочисленные изменения архитектурного образа столицы в ХХ веке. Сейчас город выдал положительное заключение экспертизы по проекту реставрации здания. Специалисты не только вернут объекту культурного наследия исторический облик, восстановят фасады, лепнину и другие декоративные элементы, но и сделают его безопасным и удобным для современного использования», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

В основе этого архитектурного памятника лежит одноэтажная каменная постройка конца XVIII века, которая служила хозяйственным корпусом в усадьбе князя И. Ф. Голицына. В 1816 году участок перешел в казну, а здание впоследствии многократно перестраивалось: сперва в нем размещалась пожарная команда Арбатской части, а к началу XX века оно стало жилым. В последние десятилетия постройка не использовалась из-за плохого технического состояния. Когда реставрация завершится, здесь откроют современные офисные помещения, рассчитанные более чем на 60 рабочих мест.

В процессе реставрации наружные стены очистят от старых отслаивающихся покрытий, поврежденные фрагменты кирпичной кладки заменят, а поверхности обработают специальными составами, защищающими от влаги, плесени и микроорганизмов. После этого фасады оштукатурят, приведут в порядок рустовку и прочий декор, а утраченные детали воссоздадут по уцелевшим аналогам. Цокольную часть облицуют гранитными плитами. Оконные и наружные дверные блоки заменят на новые, изготовленные по историческим образцам. Кроме того, проект предполагает воссоздание одноэтажной пристройки с западной стороны фасада.

По словам председателя Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Ивана Щербакова, в рамках проекта также проведут работы для повышения эксплуатационных характеристик здания в соответствии с современными нормами.

«Так, в нем усилят несущие конструкции, приведут в порядок стропильную систему. Кроме того, проектными решениями предусмотрена замена систем отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации, а также вентиляции и кондиционирования», — сказал Щербаков.

Серьезные изменения ожидают и внутреннее пространство. В здании установят новые лестницы и лифт, а чердак превратят в мансарду. Также будет выполнена чистовая отделка во всех помещениях.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин открывал после реконструкции Ленинградский вокзал.