Мужчина из Эстонии преодолел полкилометра по стропе между небоскребами в Польше

Экстремал из Эстонии Яан Роозе совершил переход по натянутой стропе, соединившей два монументальных высотных здания в польской столице Варшаве. Он преодолел почти 500 метров, сообщает корреспондент РИА Новости .

Речь идет о небоскребе Varso Tower. Он имеет статус высочайшего сооружения в Евросоюзе благодаря отметке в 310 метров. Второе здание — известный Дворец культуры и науки, чья высота достигает 237.

В ходе перехода канатоходец двигался по стропе в воздухе на уровне около 180 метров от поверхности земли. Общая дистанция, которую экстремалу пришлось преодолеть над улицами города от одной точки до другой, составила порядка половины километра.

Этот перформанс пополнил список масштабных достижений эстонского трюкача. До визита в Польшу Роозе уже прославился несколькими уникальными и сложными межконтинентальными и морскими проходами. В списке его достижений значатся прогулка над Босфорским проливом из азиатской части в европейскую, а также покорение Мессинского пролива. Там стропа связывала Сицилию с материковой частью Италии.

