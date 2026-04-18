Дамбу прорвало на озере рядом с поселком в Челябинской области

На озере Кумляк в Челябинской области прорвало дамбу, ЧП произошло рядом с одноименным селом в Челябинской области, сообщает SHOT .

Местные жители рассказали, что прорыв произошел пять дней назад. До сих пор вода стремительно уходит из озера, она отошла от берега уже на 20 м. На месте прорыва образовалась впадина глубиной около 3 м.

Как отметили очевидцы, вода движется в сторону поселков Житари, Малые Житари и Зерновой. Появившиеся котлованы перерезали часть дорог в населенные пункты.

«Вода стремительно уходит, озеро мелеет на глазах. Еще немного, и вместо озера будут лужи. Просим помощи, помочь предотвратить экологическое бедствие», — пожаловался житель Кумляка Станислав.

Местные жители уточнили, что глава района Вениамин Владельщиков уже приезжал на место ЧП, но никаких действий по устранению протечки на дамбе никто не предпринял.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.