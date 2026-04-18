Володин анонсировал возможное ужесточение закона о мигрантах

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, которым предлагается дополнительно расширить перечень оснований для выдворения мигрантов с 22 до 43 статей КоАП, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он напомнил, что ранее обсудил данную тему с подписчиками. В комментариях люди поддержали инициативу. Поэтому в планах выйти на принятие федерального закона в мае.

Как уточнил председатель ГД, по данным МВД, в 2025 году из РФ за правонарушения выдворили 72 тыс. граждан других стран, в том числе с запретом въезда в Россию. В марте 2026 года — почти 14 тыс. мигрантов. Это говорит об эффективности принятых решений.

По словам Володина, на рассмотрении в думе на сегодняшний день находится еще шесть законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики в стране.

