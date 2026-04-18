В Оренбургской области простились с убитым при задержании полицейским

В Новотроицке Оренбургской области прошла церемония прощания с сотрудником полиции, который погиб при задержании злоумышленника, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, как проводить погибшего сотрудника правоохранительных органов в последний путь пришло большое количество людей. Церемония прощания прошла на одной из городских площадей.

Днем 16 апреля полицейские отправились задерживать мужчину в населенном пункте Акхермановка. Он находится в федеральном розыске. Когда преступник увидел полицейских, то открыл по ним огонь. Погиб старший лейтенант полиции. Еще три человека были ранены. Стрелял в полицейских Сергей Басалаев 1974 года рождения.

Задержанный признался, что открыл огонь по полицейским, потому что они ворвались к нему в дом. Автомат Басалаев купил в магазине.

Мужчине предъявили обвинение по уголовному делу о самовольном оставлении части в период мобилизации, посягательстве на жизнь правоохранителей, покушении на убийство и об убийстве. Он арестован.

