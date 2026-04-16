Неудачное задержание преступника привело к убийству полицейского под Оренбургом

Полицейский погиб и трое пострадали при задержании злоумышленника под Оренбургом
Фото - © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори
Один сотрудник МВД был убит, три пострадали во время задержания злоумышленника в поселке Акхермановка в Оренбургской области. Преступник находится в федеральном розыске, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Когда злоумышленник увидел правоохранителей, то начал по ним стрелять. Пострадавшим полицейским помогают врачи.
Преступник смог сбежать. Его ищут силовики.
Правоохранители определяют местоположение злоумышленника. Его планируют задержать.
