Иосиф Пригожин опроверг слухи о разводе с Валерией
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Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что сообщения о разводе с певицей Валерией не соответствуют действительности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Иосиф Пригожин опроверг появившиеся в СМИ слухи о расставании с Валерией. По его словам, распространяемая информация не имеет ничего общего с реальностью.
«Это бред сивой кобылы! Мы, оказывается, уже имущество поделили, расстались, разъехались. Без меня меня женили, но только наоборот!» — заявил Пригожин.
Продюсер подчеркнул, что любит супругу и не собирается с ней расставаться.
«Нам кто-то завидует, что столько лет мы вместе, поэтому и плодит бред», — добавил он.
Иосиф Пригожин и Валерия поженились 5 июня 2004 года. В браке пара живет почти 23 года.
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