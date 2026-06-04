Иосиф Пригожин опроверг слухи о разводе с Валерией

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Иосиф Пригожин и Валерия состоят в браке почти 23 года

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что сообщения о разводе с певицей Валерией не соответствуют действительности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Иосиф Пригожин опроверг появившиеся в СМИ слухи о расставании с Валерией. По его словам, распространяемая информация не имеет ничего общего с реальностью.

«Это бред сивой кобылы! Мы, оказывается, уже имущество поделили, расстались, разъехались. Без меня меня женили, но только наоборот!» — заявил Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что любит супругу и не собирается с ней расставаться.

«Нам кто-то завидует, что столько лет мы вместе, поэтому и плодит бред», — добавил он.

Иосиф Пригожин и Валерия поженились 5 июня 2004 года. В браке пара живет почти 23 года.

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