Австрия планирует ограничить защиту украинских мужчин-беженцев

Главы министерств внутренних дел стран Европейского союза на встрече в Люксембурге впервые приступили к обсуждению вопроса об ограничении автоматического предоставления статуса временной защиты для определенных категорий украинских граждан. Согласно рассматриваемой инициативе, с марта следующего года мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, имеющие ограничения на выезд из страны, могут лишиться права на упрощенное получение убежища в границах объединения, сообщает Welt .

При этом новые правила в случае их утверждения не затронут тех граждан, которые уже находятся на территории европейских государств.

Основным сторонником скорейшего изменения миграционного законодательства выступает Австрия. Руководитель министерства внутренних дел страны Герхард Карнер отметил, что автоматический статус защиты для украинцев призывного возраста должен быть отменен. Эти граждане необходимы официальному Киеву для обороны и поддержания стабильности национальной экономики.

На предварительных консультациях идею пересмотра условий действия директивы о массовом притоке беженцев поддержали представители сразу нескольких европейских правительств. На текущий момент в профильных рабочих группах Брюсселя прорабатывается техническая сторона вопроса. Предполагается, что законность пересечения границы ЕС будет определяться по наличию в документах официального украинского штампа о выезде.

Параллельно на министерской встрече обсуждается ужесточение общеевропейской политики депортации в отношении лиц, получивших отказ в предоставлении убежища. В рамках реформы законодательства о возвращении мигрантов планируется создание специализированных депортационных центров в третьих странах за пределами Европы.

В состав профильной группы, продвигающей заключение соглашений с потенциальными государствами-партнерами, вошли Австрия, Германия, Нидерланды, Греция и Дания. В качестве одного из возможных мест для размещения подобных центров возвращения рассматривается Уганда.

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