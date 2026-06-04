Андрей Воробьев рассказал, что цифровизация облегчает поддержку участников СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье есть комплексная цифровая услуга «Защитники Отечества», где объединены 17 мер поддержки.

«Нам не нужно 17 бумаг на 17 услуг. Мы видим статус семьи, мы видим статус военнослужащего. Нам этого достаточно, чтобы посмотреть, какое количество льгот, какое количество выплат может получить семья или человек, который имеет удостоверение участника боевых действий», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» в рамках ПМЭФ — 2026.

Он добавил, что также в МФЦ в Подмосковье заявитель может получить услуги без заявления по статусу. Вся информация, которая может потребоваться, уже имеется в базе данных.

Ранее губернатор отмечал, что ИИ все больше применяется в госуправлении и на предприятиях Подмосковья. Искусственный интеллект забирает на себя самую неблагодарную, прежде всего рутинную работу.

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