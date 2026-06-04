Губернатор: ИИ в госуправлении Подмосковья забирает рутинную работу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ИИ все больше применяется в госуправлении и на предприятиях Подмосковья.

«Я не ошибусь, если скажу, что искусственный интеллект пришел и в каждую частную компанию, пришел и в государственное, муниципальное управление. Искусственный интеллект забирает на себя самую неблагодарную, прежде всего рутинную работу, которая ужасно скучная и вряд ли развивает человека. По крайней мере все, что касается сверки документов, все, что касается анализа огромного количества данных. Сегодня все это делает искусственный интеллект», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» в рамках ПМЭФ — 2026.

Он добавил, что ИИ в государственном и муниципальном управлении позволил предоставлять услуги значительно проще и быстрее, и в том числе в проактивном режиме. По словам Воробьева, использование искусственного интеллекта на производстве и предприятиях дало сотрудникам больше пространства для роста и развития.

Воробьев добавил, что в регионе с 1 сентября 2026 года в школах введут кибер-урок. Это занятие будет продолжаться по 11-й класс, давая детям прочную базу в цифровой безопасности, основах программирования и многом другом.

Ранее губернатор отметил, что цифровизация помогает не только наводить порядок, но и развивать экономику. Благодаря ей сокращается бюрократия, ускоряются согласования.

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