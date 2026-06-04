Воробьев: цифровизация помогает сокращать бюрократию и ускорять согласования

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что цифровизация помогает не только наводить порядок, но и развивать экономику. Благодаря ей сокращается бюрократия, ускоряются согласования.

Взаимодействие бизнеса и власти благодаря цифровизации делается более прозрачным и предсказуемым. В результате инвесторы быстрее запускают проекты, а регион получает новые рабочие места и дополнительные возможности для развития.

«Цифровые технологии активно применяем и в городской сфере. Почти 80 тысяч камер системы „Безопасный регион“ помогают следить за чистотой дворов и общественных пространств, выявлять нарушения в содержании территорий, контролировать качество уборки и быстрее устранять проблемы. Благодаря этому количество обращений жителей по вопросам содержания территорий снизилось на 30%», — написал губернатор в мессенджере МАКС.

Применение ИИ в строительстве

Сегодня искусственный интеллект помогает решать задачи, которые еще несколько лет назад требовали огромного количества ручного труда. В строительстве ИИ проверяет документы, анализирует ход работ на стройплощадках, выявляет риски срыва сроков и помогает инспекторам быстрее реагировать на проблемы.

Проверка одного комплекта документов, которую ранее осуществлял инспектор, сократилась благодаря тому, что теперь эту работу выполняет цифровой помощник — «Нейроинспектор». А контроль строительных площадок с помощью дронов и ИИ сократился с 21 часа до 20 минут на объект.

Еще один сервис — «Умная стройка», который анализирует видеозаписи с помощью ИИ для мониторинга рабочего процесса. Если в течение 3 дней не фиксируются рабочие или техника, система автоматически предупреждает о рисках срыва сроков. Эта практика стала основой для федерального показателя внедрения ИИ в строительстве. Решение уже интегрировано на платформе «Цифровой регион», и в следующем году опыт Подмосковья будет распространен по всей России.

По словам Воробьева, контроль должен быть не только более эффективным, но и объективным. Машина способна обработать огромный объем данных, а итоговые решения, где требуется профессиональная оценка, принимает человек.

Губернатор подчеркнул, что для полноценного внедрения цифрового контроля важно совершенствовать законодательство. Например, сейчас использование камере на стройплощадках и ряда цифровых инструментов во многом зависит от желания застройщиков и регионов.

«Поэтому выступил с инициативой закрепить в 214-ФЗ обязанность оснащать строительные площадки камерами видеонаблюдения и установить единые требования к такому оборудованию. Это позволит сделать контроль более прозрачным, своевременно выявлять риски и масштабировать лучшие практики на всю страну», — сказал губернатор.

В четверг губернатор Подмосковья принял участие в сессии «Цифровизация контроля и надзора» на ПМЭФ под руководством зампреда правительства РФ Дмитрия Григоренко. Спикеры обсудили применение цифровых решений в надзоре.

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