Андрей Воробьев рассказал о совместной работе с Москвой в сфере применения ИИ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион совместно работает со столицей в применении ИИ в разных сферах деятельности, например, в строительстве.

«Сейчас это все автоматизируется и делает машина, она исключает ошибку. Она сокращает сроки выхода на стройку, значит, более быстрое возведение объекта и запуск его в использование. Это может быть личная (стройка — ред.), личный дом, или это могут быть предприятия», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» в рамках ПМЭФ – 2026.

Он добавил, что область вместе со столицей ищут разные способы взаимодействия и в транспорте, и в ЖКХ, и в искусственном интеллекте.

«Москва — флагман, и мы стараемся работать командно, по-партнерски», — заключил губернатор.

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