Самолет Boeing «прилег отдохнуть» в аэропорту ФРГ из-за поломки
Пассажирский самолет Boeing авиаперевозчика Lufthansa «прилег отдохнуть». Его стойка шасси надломилась в аэропорту Германии, сообщает Mash.
Инцидент случился в воздушной гавани Франкфурта-на-Майне. Надломилась передняя стойка шасси.
На опубликованном видео самолет готовился к приему пассажиров. Рядом с ним стояли сотрудники аэропорта.
Затем воздушное судно резко начало падать. Его корпус опустился на асфальт.
Сотрудники аэропорта успели отскочить. Причина появления поломки неизвестна, как и количество пострадавших.
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