Самолет Boeing «прилег отдохнуть» в аэропорту ФРГ из-за поломки

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Пассажирский самолет Boeing авиаперевозчика Lufthansa «прилег отдохнуть». Его стойка шасси надломилась в аэропорту Германии, сообщает Mash .

Инцидент случился в воздушной гавани Франкфурта-на-Майне. Надломилась передняя стойка шасси.

На опубликованном видео самолет готовился к приему пассажиров. Рядом с ним стояли сотрудники аэропорта.

Затем воздушное судно резко начало падать. Его корпус опустился на асфальт.

Сотрудники аэропорта успели отскочить. Причина появления поломки неизвестна, как и количество пострадавших.

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