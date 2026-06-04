Роман Фролов на ПМЭФ: для финустойчивости бизнесу необходимо страхование

В современных условиях ведения бизнеса для сегмента МСП страхование превращается из дополнительной опции в ключевой элемент риск-менеджмента и защиты компании. Тем не менее, представители бизнеса до сих пор недостаточно информированы о значимости страховых продуктов. Так, количество кибератак на российские компании выросло с 30 тыс. в 2024 году до 130 тыс. в 2025 году, однако объем рынка киберстрахования в стране едва достигает одной тысячной от всех сборов страховщиков, рассказал в ходе выступления на форуме «Деньги для бизнеса», состоявшегося в рамках ПМЭФ-2026, член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов.

По словам Романа Фролова, за последнее время структура страхования для предпринимателей серьезно трансформировалась. Участились атаки на предприятия с использованием беспилотников, а также выросло число киберинцидентов. Из этого следует, что подобные риски нужно выделять в отдельную категорию и создавать под них специализированные страховые продукты. Более того, с уверенностью можно утверждать: хакерским атакам подвержены любые компании — вне зависимости от того, насколько хорошо выстроена их система информационной безопасности.

К примеру, по различным данным, более 80% предприятий сегмента МСП в той или иной форме сталкивались с киберпреступлениями. Злоумышленники воспринимают средний бизнес как удобную точку входа для дальнейших атак на крупных заказчиков и партнеров. В таких условиях крайне важно предлагать участникам рынка сервисно-страховые решения, которые не только компенсируют убытки от повреждения инфраструктуры и простоя, но и помогают оперативно привлечь необходимые ресурсы и экспертизу для скорейшего возобновления работы.

«Практика рынка страхования показывает, что реальным потребителем страховой защиты сегодня является именно средний, чаще всего производственный бизнес. Проникновение страхования в этом сегменте растет примерно на 10-15% в год, и в структуре страхования МСП доля именно среднего бизнеса составляет свыше 90% от общего объема премий. Киберзащита наравне с ДМС, каско и программами финансовой защиты от перерывов в производстве становится важным инструментом сохранения устойчивости предприятий. Игрокам сегмента МСП важно помнить, что не стоит ждать, когда риски реализуются», — отметил Роман Фролов.

Он добавил, что оптимально заранее подготовиться к различным сценариям развития событий, сформировать план действий и портфель инструментов для минимизации финансовых рисков.