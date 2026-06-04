Воробьев: в ОЭЗ «Дубна» появится предприятие по созданию контейнеров для крови

В ОЭЗ «Дубна» появится высокотехнологичное предприятие, которое будет изготавливать контейнеры для хранения, взятия и транспортировки крови, а также ее компонентов. Соглашение о реализации проекта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал с гендиректором компании «Гемолайн» Михаилом Юдиным на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воробьев назвал проект важным для здравоохранения, а также технологического суверенитета РФ. Контейнеры для крови каждый день применяются в медицинских учреждениях и лабораториях.

Пока по таким изделиям есть зависимость от импорта, поэтому появление российского производства имеет особое значение, добавил губернатор.

«Компания «Гемолайн» планирует увеличить долю расходных материалов для медицины на российском рынке. Инвестор построит в 2028 году в ОЭЗ «Дубна» современный производственный комплекс, где будут выпускать 2,5 млн наборов контейнеров ежегодно. Объем инвестиций составляет около 1,1 млрд рублей, это позволит создать до 300 новых рабочих мест», — отметил Воробьев.

О предприятии

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Площадь нового производства составит около 6 тыс. «квадратов». Там появится полный производственный цикл создания полимерных одноразовых стерильных контейнеров.

Контейнеры могут использоваться для хранения, взятия и перевозки крови, ее компонентов.

На предприятии собираются выпускать два вида наборов. Контейнеры с фильтром будут создавать в количестве 1,5 млн штук ежегодно, а без — 1 млн.

Начать строительство собираются летом 2026 года. Согласно прогнозам, производство может начать работать на полную мощность к 2030.

Юдин рассказал, что на предприятии будут создавать полимерные компоненты, собирать контейнерные системы, создавать и разливать консервирующие растворы, проводить стерилизацию. Также там будут контролировать качество готового продукта.

По словам гендиректора «Гемолайна», основные направления продажи — организации службы крови, медучреждения, российские изготовители лекарств из плазмы крови. Для компании было важным начать сотрудничать с площадкой с развитой проминфраструктурой, понятными условиями для тех, кто инвестирует, и возможностью длительного развития производства. ОЭЗ «Дубна» в этом плане была логичным выбором.

Юдин надеется, что проект будет частью промышленной экосистемы Московской области. В планах собираются наладить взаимодействие с фирмами-резидентами ОЭЗ «Дубна» и бизнесменами региона по продаже комплектующих, упаковочных материалов, а также технологических и инженерных услуг.

ПМЭФ проходит в Петербурге с 3 по 6 июня.

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