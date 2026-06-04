Ефимов: продано почти 5 тыс квартир за год в рамках проекта «Московские кварталы»

С момента запуска городского проекта «Московские кварталы» прошел ровно год. За это время удалось реализовать порядка 5 тыс. квартир. Их суммарная площадь превысила 270 тыс. кв. м, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проект „Московские кварталы“ стал одним из крупнейших участников рынка новостроек столицы, предложив покупателям квартиры более чем в 270 домах по всему городу. За первый год мы реализовали почти пять тысяч квартир общей площадью более 270 тыс. кв. м. Вырученные средства от заключенных договоров, включая квартиры, машино-места и нежилые помещения, направляются на рефинансирование программы реновации и ускорение переселения москвичей в современное жилье. География наших проектов — одна из самых широких в Москве: квартиры продаются уже более чем в 60 районах столицы. При этом мы интегрируем современное жилье в существующие кварталы и обновляем их», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Одна из главных задач проекта — сделать программу реновации самоокупаемой, снизив тем самым нагрузку на городской бюджет. Сэкономленные средства планируется направить на другие значимые направления: развитие транспортной системы и социальной инфраструктуры.

«Московские кварталы» заметно преображают город, формируя комфортную среду для жизни. Высокий спрос в первый же год подтвердил доверие москвичей к городским инициативам. Наибольшей популярностью при выборе жилья пользовались районы Измайлово, Новогиреево, Ховрино, Южное Медведково и Люблино — благодаря удобной транспортной доступности и уже сложившейся инфраструктуре. Люди хотят оставаться в привычных локациях, но жить в современных домах. Лидерами продаж стали дома на Кусковской, Клинской и 3-й Прядильной улицах. При этом заметен рост интереса и к жилью за пределами МКАД — это связано не только с развитием транспортной и социальной инфраструктуры по всей Москве, но и с появлением новых рабочих мест.

Проект запустили в конце мая 2025 года. Застройщик — Московский фонд реновации, который по итогам прошлого года стал лидером по вводу недвижимости как в столице, так и в целом по России.

В основе «Московских кварталов» лежит квартальный принцип застройки: жилые дома создаются в связке с объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. На придомовых территориях обеспечивается безбарьерная среда, устанавливаются детские и спортивные площадки, зоны отдыха. На первых этажах предусмотрены помещения для кафе, магазинов и сервисов. За год было продано более 400 таких нежилых помещений — это реальный вклад в развитие малого и среднего бизнеса в спальных районах города.

Квартиры в домах от «Московских кварталов» можно приобрести как на этапе строительства (по договору долевого участия), так и в уже готовых объектах (по договору купли-продажи). Актуальная информация и новости размещены на официальном сайте москварталы.рф.

Для покупателей жилья у городского застройщика действует программа льготного ипотечного кредитования при поддержке государства — в частности, семейная ипотека.

Москва входит в число российских регионов-лидеров по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».