Пенсионерка лишилась зубов после бесплатного протезирования в Петербурге

Пенсионерка лишилась зубов после бесплатного протезирования в поликлинике Санкт-Петербурга. Пострадавшая обратилась в суд, однако в медучреждении вину не признают, сообщает Baza .

66-летняя Наталья почувствовала жжение, металлический привкус и будто электрические разряды по деснам, когда ей установили новые протезы. Гальваноз накрыл ее сразу, как только во рту оказались металлические вкладки, и адские боли больше не отпускали.

Два года назад пенсионерка по льготе обратилась в стоматологическую поликлинику для установки литых протезов. Несмотря на наличие диабета и склонность к аллергии, ее не направили на предварительное обследование. Вместо этого ее сразу пригласили в стоматологическое кресло.

Стоматолог установил вкладки «Виробонт С» и, не получив согласия пациентки, обточил зубы «до минимума» и приготовился крепить протезы. Однако из-за невыносимой боли процедура была прервана. Затем пациентка начала испытывать те самые разряды тока во рту.



Наталья была вынуждена обратиться за медицинской помощью в частную клинику. Аллерголог диагностировал тяжелую реакцию на хром и кобальт, чужую «работу» пришлось удалить, а восстанавливать оказалось нечего, так как зубы разрушились. Теперь она живет на обезболивающих, испытывает трудности с жеванием и речью, а диабет обострился из-за стресса.

Адвокат пострадавшей Анастасия Стовповая пытается добиться компенсации в 2 млн рублей от больницы и привлечь врачей к ответственности, но поликлиника вину не признает.

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