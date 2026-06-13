Тишковец: похолодание с грозовыми ливнями придет в Москву в воскресенье

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в воскресенье в Москву придет холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями, сообщает РИА Новости .

«В воскресенье жара спадет — пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями — ожидается до 9 мм осадков. Ночью плюс 12 — плюс 15, после полудня посвежеет до плюс 20 — плюс 23», — сказал синоптик.

Тишковец добавил, что на следующей неделе по ночам температура опустится до плюс 7–12 градусов, а днем воздух в столице прогреется до плюс 17–22 градусов. Дожди, скорее всего, продолжатся.

Подробности о том, какой будет погода в июне 2026 в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

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