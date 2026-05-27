Какой будет погода в июне 2026 в Москве и Подмосковье: прогноз синоптиков

Подробности о том, какой будет погода в июне 2026 в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Май 2026 года запомнится жителям столичного региона аномальной жарой: 20 мая второй день подряд был побит температурный рекорд — термометры на метеостанции на ВДНХ показали 30 градусов выше нуля, побив показатель 1897 года (29,7 градуса). Между тем уже через неделю в свои права вступит июнь — первый месяц долгожданного лета.

Прогноз погоды на конец мая 2026 в Москве и Подмосковье

О том, каких сюрпризов от погоды в последние дни уходящей весны ждать жителям столичного региона, в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Согласно прогнозу синоптика, в ночь на вторник, 26 мая, после прохождения холодного фронта столбики термометров покажут плюс 6-9 градусов, а в светлое время суток потеплеет до 13-16 градусов.

В среду, 27 мая, станет на пару градусов прохладнее: 5-8 градусов ночью и 11-14 градусов днем соответственно. В четверг, 28 мая, в тыл циклона задует «костяной» северо-западный ветер и поступит «мешок» арктического воздуха. В сумерках произойдет обрушение температурного фона до плюс 2-5 градусов, а днем, в условиях унылого пасмурного неба и проливных дождей, термометры покажут плюс 5-8 градусов.

«Такой цепкий холод обычно бывает в октябре. (…) Под утро на севере и северо-западе Московской области дождь в воздухе станет наполняться мельтешением хлопьев-"липучек" тающего на лету робкого мокрого снега», — отметил Тишковец.

В четверг и пятницу, 28-29 мая, полярное вторжение достигнет пика — солнце будет скрыто плотными облаками, дожди добавят сырости, а температура опустится до плюс 12–14 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Москвичей такая погода отправит практически в середину апреля. В выходные температурный тренд развернется в сторону роста, но до конца календарной весны температура в норму так и не вернется. Леус посоветовал горожанам и гостям Москвы готовить теплую одежду и зонты.

Какой будет погода в июне 2026: тучи и грозы

Согласно предварительному прогнозу портала Gismeteo, в первый месяц лета 2026 года Московский регион ждет пасмурная погода или погода с переменной облачностью, а ясных дней будет всего два — 15-16 июня. Впрочем, это лишь один из вероятных сценариев. По предварительным данным, на протяжении трех недель месяца возможны дожди, а в субботу, 6 июня — гроза.

Самая холодная ночь, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут плюс 14 градусов, выпадет на 1 июня. Самая низкая дневная температура — плюс 19 градусов — ожидается 15-16 и 28 июня. Самыми теплыми ночами шестого месяца года могут стать ночи на 6 и 26-28 июня, когда столбики термометров покажут плюс 19 градусов. А самая высокая дневная температура — плюс 26 градусов — ожидается 5 и 7-8 июня.

Прогноз погоды на День России, 12 июня

В предстоящем июне россиян ожидают долгие трехдневные выходные в честь Дня России — они продлятся с пятницы, 12 июня, по воскресенье, 14 июня, включительно. По предварительным данным Gismeteo, в эти дни жителей столичного региона ожидает погода с переменной облачностью (12 и 14 июня), а 13 июня — пасмурная погода. Все три праздничных дня возможны дожди, которые несколько ослабнут к воскресенью. По ночам 12-14 июня температура будет держаться на уровне плюс 16 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 20-21 градуса.