В Кемерове женщина вылезла в окно ради кражи кольца

В Кемерове задержали 34-летнюю женщину по подозрению в краже кольца из квартиры знакомого. Украшение стоимостью около 30 тысяч рублей она вынесла через окно, сообщает Сiбдепо .

В полицию обратился 54-летний житель Кемерова и заявил о пропаже ювелирного изделия из квартиры. По его словам, кольцо стоимостью около 30 тысяч рублей исчезло после визита знакомой.

По данным полиции Кузбасса, 34-летняя женщина находилась у мужчины в гостях. Когда хозяин вышел в магазин, она забрала украшение со стола. Дверь квартиры была закрыта снаружи, поэтому подозреваемая покинула жилье на первом этаже через окно.

Позже женщина сдала кольцо в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратила. Полицейские задержали ранее неоднократно судимую горожанку. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.

