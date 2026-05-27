В Коломенском снесли историческую мостовую: что известно о благоустройстве и почему это вызвало волну негодования

В музее-заповеднике «Коломенское» в Москве снесли булыжную мостовую, которая имела историческую и культурную ценность. Это событие вызвало бурную реакцию среди москвичей и защитников культурного наследия. В материале РИАМО разбираемся, что это была за мостовая, почему ее решили снести и что говорят об этом официальные лица и простые жители.

Что известно об исторической мостовой в Коломенском

Булыжная мостовая, о которой идет речь, была проложена на рубеже XIX и XX веков. Она соединяла Дьяково городище с Царской набережной и использовалась жителями деревни Дьяково для передвижения и хозяйственных нужд. Интересно, что эта дорога располагалась в стороне от основной исторической грунтовой дороги, но со временем стала неотъемлемой частью ландшафта Коломенского.

За свою более чем вековую историю мостовая неоднократно ремонтировалась и перекладывалась. Последние крупные работы проводились в 2001 и 2011 годах.

Мостовая была не просто дорогой, а настоящим свидетелем эпохи. По ней ходили местные жители, по ней спускались к Москве-реке, по ней, возможно, прогуливались и представители царской семьи, ведь Коломенское было одной из любимых резиденций русских государей. Каждый камень здесь — это часть живой истории, которую можно было буквально потрогать руками.

Более того, подобные булыжные мостовые в Москве можно пересчитать по пальцам. Большинство из них либо закатаны в асфальт, либо заменены на плитку в ходе многочисленных реконструкций. Поэтому для ценителей старины каждый сохранившийся участок на вес золота.

Позиция властей города Москвы

По данным пресс-службы Департамента капремонта Москвы, решение о сносе и последующем восстановлении мостовой было принято в рамках благоустройства и реабилитации территории музея-заповедника. В ведомстве пояснили:

«В музее-заповеднике Коломенское в рамках благоустройства и реабилитации территории ведутся работы по восстановлению дороги, используемой посетителями как спуск от 1-й улицы Дьякова городища к Царской набережной. Передвигаться по обновленной и выровненной дороге станет значительно комфортнее. Вытоптанные лужайки вдоль спуска восстановят, засеяв новой травой».

Чиновники подчеркивают, что старый булыжник был уложен прямо в грунт, что со временем привело к его деформации и разрушению. Новый проект предполагает более долговечное и безопасное покрытие, а также восстановление зеленых зон вдоль дороги.

В официальных заявлениях отмечается, что работы проводятся с целью повышения безопасности пешеходов. За десятилетия эксплуатации без капитального основания кладка просела, появились ямы и неровности. В дождливую погоду спуск становился скользким и опасным, особенно для пожилых людей и семей с детьми. Департамент капремонта настаивает: речь идет не о сносе ради сноса, а о замене аварийного покрытия на современное, которое будет служить дольше и лучше.

Как уточнили в департаменте, уложенный на спуске окатанный и колотый камень извлекут, очистят от грязи и пыли, обследуют. «Если он будет в хорошем состоянии, его вернут на место, на подготовленное для укладки новое основание. Разрушенный и не подлежащий восстановлению камень заменят», — пояснили в ведомстве.

Реакция общественности: как отреагировали москвичи на благоустройство в Коломенском

Новость о сносе быстро разлетелась по социальным сетям и городским пабликам. Люди выкладывают архивные фотографии мостовой, делятся воспоминаниями о прогулках по ней. Несмотря на официальные заверения, решение снести историческую мостовую вызвало волну негодования. Многие москвичи считают, что уникальный элемент культурного наследия был уничтожен без достаточных оснований. Вот что говорят те, кто не согласен с таким подходом:

«Беда пришла в Коломенское, больно на это смотреть, какое-то запредельное варварство и вредительство, — говорит Елена С. — Уничтожают у всех на глазах уникальный исторический памятник, а где те, кто несет за это ответственность?»

«Москва будет без истории как Дубаи, только новодел, без души», — недоумевает Сергей В.

«Недавно была в Коломенском, на самом деле до слез, нет больше этого чудесного места. Как мы любили гулять там с детьми! Тенистые аллеи, клумбы в яблоневом саду, скамейки на набережной! Палатки с едой стояли в стороне, — вспоминает И.Н. — И что происходит сейчас??? Кто разрешил? Кто позволил? Как можно вот так варварски все изменить??? Я понимаю, время не стоит на месте, все меняется, но есть места, которые трогать нельзя! менять нельзя! Кто-нибудь может это остановить???!!!»

«На то, что происходит с Коломенским, очень больно смотреть. История уничтожается безвозвратно, к сожалению. — сетует Надежда С. — А зачем огородили всю верхнюю часть Коломенского? Неужели отобранные когда-то у людей огородики, заброшенные, но такие зеленые и дикие, тоже уничтожат? Окончательно разорив таким образом все… А визг шин напротив это отдельная боль».

«А по бокам нельзя было выложить свою плитку с бордюрами? Можно. Тем более тропинки там уже были! — возмущается Светлана. —

А каменную дорогу оставить, как память о наших сильных предках, которые и мостили и ходили и ездилии по ней без страха».

«Как мне нравилась эта дорога, — говорит юзер с ником Victamos, — она переносила сквозь времена…»

Однако есть и люди, которые поддерживают благоустройство.

«Ходил в том году по этой дороге — ноги переломать, она неудобная. Дорога была создана на 300-летие Дома Романовых, но к концу 20 века сильно деградировала и нынешний ее вид — это реставрация Лужковских времен. Ну так себе историчность. — говорит Дмитрий П. — Дорога очень крутая и опасная. Если на ее месте сделают что-то качественное, то парк особо не пострадает. Я говорю, как человек, котрый родился в д. Дьяково и скажу, что с тех пор парк изменился слишком кардинально, чтобы еще говорить о сохранении каких-то кустов и дорожек».

С ним согласна и Юлия М.: «Согласна с вами полностью. Раньше жили рядом, каждые выходные в Коломенском. В дождь и зимнее время эта дорога по настоящему опасна.

Какой-то исторической ценности или особой красоты за этими булыжниками я не вижу, все что там построят, будет явно лучше старого спуска».

«По этой булыжной дороге невозможно было ходить, все ходили скраю от нее по утоптанной земле. Дорога все-таки для людей должна быть, чтоб ходить, а не булыжники ради булыжников», — утверждает Дмитрий Б. Однако с ним категорически не согласна Юлия: «Так что мешало там, где утоптанная земля, положить еще дорожку попроще, а эту — оставить в покое? В чем ДНК Коломенского? В его истории. Строительная техника и асфальт — это история?»