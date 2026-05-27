Эпатажная женщина на Кубани решила стать главой муниципалитета и ищет поддержки

В Брюховецком районе Краснодарского края намечается необычная предвыборная кампания. Женщина с очень нестандартной внешностью, проживающая в одной из местных станиц, заявила о намерении побороться за пост главы муниципалитета, сообщает «Краснодар | Телетайп» .

Женщина с нетипичной внешностью уже предложила соседям-станичникам свою кандидатуру на пост главы муниципалитета или депутата и сейчас ищет у них поддержки. При этом ее внешний вид и образ жизни вызывают у многих местных жителей неоднозначную реакцию.

«Моя подруга сказала, что она была бы очень рада, если бы я стала депутатом или главой Брюховецкого района. Если вы тоже будете рады меня видеть в числе таких должностных лиц, дайте знать. И мы с вами поменяем весь этот мир», — сказала женщина.

Известно, что кандидатка переехала в станицу относительно недавно. Она воспитывает нескольких детей и, по словам знакомых, увлекается духовными практиками, включая так называемые «выходы в астрал».

Внешне женщина выглядит очень вызывающе: у нее нет волос, есть татуировка на волосяной части головы, спускающаяся до середины лба, многочисленный пирсинг на губе, нарощенные ресницы и увеличенные в несколько раз губы.

Местные жители, привыкшие к более традиционному укладу, признаются, что нестандартный стиль одежды и поведение женщины нередко шокируют консервативно настроенных кубанцев.

