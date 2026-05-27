Наталья Водянова станет мамой в шестой раз
Фото - © @newstarrussia
44-летняя супермодель Наталья Водянова ждет шестого ребенка. Модель появилась с беременным животом на обложке французского Vogue.
В кадре блондинка позирует в коротком облегающем платье на фоне берез. Благодаря образу можно заметить беременный живот модели.
Для Водяновой и ее супруга, французского бизнесмена Антуана Арно, это будет уже третий общий ребенок. Также у звезды есть три ребенка от брака с британцем Джастином Портманом.
Пользователи Сети принялись поздравлять модель теплыми словами. Они пожелали здоровья и счастья будущему малышу.
