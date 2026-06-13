Огромный вихревой столб: торнадо произошел в лесах Челябинской области

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Очевидцы сняли на видео торнадо, который образовался в лесах Челябинской области, сообщает РЕН ТВ .

На видео показано, как над лесом поднимается огромный вихревой столб.

Смерчи в Челябинской области уже видели. В 2024 году торнадо нанес сельхозхозяйству региона ущерб на 39 млн рублей. Тогда он срывал крыши со зданий и ронял опоры ЛЭП.

Ранее по американскому штату Иллинойс пронесся мощный торнадо. Десятки домов получили повреждения или были полностью уничтожены.

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