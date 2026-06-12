Мощный торнадо разрушил десятки домов в американском Иллинойсе

сегодня в 11:29

По американскому штату Иллинойс пронесся мощный торнадо. Десятки домов получили повреждения или были полностью уничтожены, сообщают « Вести ».

Стихия нанесла серьезный урон жилому сектору. Без электроснабжения остались тысячи человек.

Зафиксированы утечки газа. Данных о числе пострадавших нет.

На опубликованных видео недалеко от города бушует ураган. На другой записи мужчину слегка завалило обломками.

Также на видео множество домов либо серьезно повреждены, либо разрушены до основания.

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